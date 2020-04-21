За "кошик" ОПЕК два дні поспіль давали менше 18 доларів за барель

Нафтовий "кошик" ОПЕК 15 та 16 квітня торгувався у ціновому діапазоні 17,51- 17,73 долара за барель.

Про це свідчать дані Організації країн-експортерів нафти, повідомляє кореспондент Укрінформу

Так, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, 16 квітня, складала 17,73 долара за барель. Днем раніше "кошик" ОПЕК коштував 17,51 долара США за барель.

Як повідомляв Укрінформ, ціна нафтового "кошика" ОПЕК у вівторок, 14 квітня, зменшилася до 19,7 долара за барель, незважаючи на досягнуту раніше у форматі ОПЕК+ історичну угоду про скорочення видобутку нафти. Днем раніше у понеділок "кошик" ОПЕК коштував 21,18 долара за барель.

Раніше країни формату ОПЕК+, який включає в себе як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти, домовилися скоротити видобуток на рекордні 9,7 млн барелів на добу в травні-червні. Передбачається, що США, Бразилія і Канада додадуть до зниження ще близько 3,7 млн барелів, оскільки виробництво в цих країнах зменшується на тлі падіння цін на нафту. Президент США Дональд Трамп, який сприяв переговорам країн ОПЕК+, повідомив, що "скорочення, до якого прагне ОПЕК+, - це 20 млн барелів на добу, а не 10 млн"