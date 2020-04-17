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За "кошик" ОПЕК два дні поспіль дають менш як $18 за барель

Укрінформ
Нафтовий "кошик" ОПЕК у 15 та 16 квітня торгувався у ціновому діапазоні 17,51- 17,73 долара за барель.

Про це свідчать оприлюднені 17 квітня дані Організації країн-експортерів нафти, повідомляє кореспондент Укрінформу

Так, ціна "кошика" ОПЕК, яка є середнім арифметичним показником фізичних цін 13 сортів нафти, 16 квітня, складала 17,73 долара за барель. Днем раніше "кошик" ОПЕК коштував 17,51 долара США за барель.

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Як повідомляв Укрінформ, ціна нафтового "кошика" ОПЕК у вівторок, 14 квітня, зменшилася до 19,7 долара за барель, попри досягнуту раніше у форматі ОПЕК+ історичну угоду про скорочення видобутку нафти. Днем раніше у понеділок "кошик" ОПЕК коштував 21,18 долара за барель.

Раніше країни формату ОПЕК+, який включає як учасників нафтового картелю, так і інших експортерів нафти, домовилися скоротити видобуток на рекордні 9,7 млн барелів на добу в травні-червні. Передбачається, що США, Бразилія і Канада додадуть до зниження ще близько 3,7 млн барелів, оскільки виробництво в цих країнах зменшується на тлі падіння цін на нафту. Президент США Дональд Трамп, який сприяв переговорам країн ОПЕК+, повідомив, що "скорочення, до якого прагне ОПЕК+, - це 20 млн барелів на добу, а не 10 млн".

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