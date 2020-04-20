Уперше в історії ціна нафти WTI стала від'ємною

Унаслідок кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, світова ціна на нафту бренду WTI опустилася до небувалого в історії рівня - майже "мінус" 38 доларів за барель.

Про це повідомляє CNBC.

"У понеділок акції на біржах впали, розпочавши черговий нестабільний тиждень, коли індекс Dow знизився майже на 600 пунктів на тлі безпрецедентного обвалу цін на нафту, спричиненого настроями інвесторів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому вартість нафти марки WTI у ф’ючерсних контрактах на травень сягнула позначки "мінус" $37,63 за барель.

cmegroup.com

Це показує, наскільки через пандемію коронавірусу зменшився попит на нафту, констатує видання.

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Як повідомлялося, 20 квітня, ціна нафти марки WTI впала нижче одного долара за барель вперше в історії.