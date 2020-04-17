Кабмін призначив члена правління Укрзалізниці

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця” на директора з інфраструктури Укрзалізниці Романа Веприцького.

Відповідне розпорядження від 15 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов’язків члена правління зазначеного товариства на директора з інфраструктури акціонерного товариства “Українська залізниця” Веприцького Романа Сергійовича", - йдеться у документі.

В Укрзалізниці зазначили, що Веприцький приділятиме увагу напрямку вантажних перевезень і буде відповідальним за вертикаль вантажних операцій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 15 квітня схвалив пропозицію наглядової ради Укрзалізниці звільнити Желька Марчека від виконання обов'язків голови правління та призначити Івана Юрика новим виконуючим обов'язки голови правління компанії.

Юрик був призначений членом наглядової ради Укрзалізниці у червні 2018 року та брав участь у роботі комітетів із стратегії, фінансів та аудиту; і згодом, у червні 2019 року, на конкурсній основі був обраний фінансовим директором та членом правління компанії. Відтоді він очолював напрямок стратегічних фінансів та інвестицій.

Іван Юрик виконуватиме обов’язки очільника Укрзалізниці до завершення конкурсу на посаду голови правління Компанії, який наразі триває, та призначення в установленому порядку постійного голови правління державного перевізника