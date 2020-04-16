На Луганщині розпочалися роботи в рамках "Великого будівництва"

До фрезувальних робіт на дорозі Сєверодонецьк – Станиця Луганська приступив ще один підрядник.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Луганській області.

«Роботи стартували у смт Новоайдар в сторону Сєверодонецька. Звідси «Автомагістраль-Південь» буде проводити поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєверодонецьк – Новоайдар у Луганській області. Очікується, що ближчими днями будуть працювати всі три підрядні організації по всій дорозі, яка з’єднує Сєверодонецьк та Станицю Луганську», - йдеться в повідомленні.

На дорозі Т-13-06, у райцентрі Новоайдар розпочалися фрезерувальні роботи, які проводять дорожники «Автомагістраль-Південь».

Третій підрядник, ТОВ «Ростдорстрой», планує розпочати аналогічні роботи 22-23 квітня зі Щастя до Новоайдара.

Загальна протяжність дороги від Станиці до Сєверодонецька – 123 кілометри. Роботи з поточного ремонту виконуються в рамках проєкту «Велике Будівництво». Цей амбітний проєкт був ініційований головою держави та Укравтодором.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 14 квітня, роботи на цій же трасі розпочались у Станиці Луганській.