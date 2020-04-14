"Велике будівництво": у Станиці почали ремонт автодороги до Сєвєродонецька

У Станиці Луганській почалися роботи по середньому ремонту автомобільної дороги до Сєвєродонецька, що є частиною загальнодержавної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Гроші з ДФРР не будуть перерозподілені і залишаться в області. Ми зможемо реалізувати усі проєкти, які були заплановані на найближчий термін. Одночасно з ремонтом дороги на Станицю Луганську ми працюємо над так званим Старобільським трикутником. Досягнуто домовленість зі Світовим банком про виділення грошей на ремонт, а Укравтодор найближчим часом розпочне проєктно-кошторисні роботи», - повідомив журналістам голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

У рамках робочої поїздки до Станиці Луганської він проінспектував початок ремонтних робіт на автошляху, що об’єднує населений пункт з Сєвєродонецьком.

Гайдай відзначив велике стратегічне значення ремонту дороги Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

«Ми повинні показати людям, які живуть на тимчасово окупованій території, що ми не стоїмо на місці та розбудовуємо свою країну, що у нас є позитивні зміни», - підкреслив очільник області.

Начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області Павло Цубер розповів, що наразі виконується фрезування старого асфальту, потім буде зроблено укладку органо-мінеральної суміші, асфальтобетонної подушки та верхнього шару асфальту. Потім силами Служби буде здійснюватися укріплення узбічь. Він пообіцяв, що ця масштабна робота має бути завершена впродовж 2020 року.

Цубер додав, що у Щасті монтується асфальтобетонний завод, який буде обслуговувати ремонт дороги Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.

Як повідомлялося, за програмою «Велике будівництво» Укравтодор розпочав роботи на 85 об’єктах у 17 областях.

фото: Луганська ОДА