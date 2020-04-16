Нафта на азійських ринках зросла в ціні

Ціни на нафту в ході торгів на азійських ринках у четвер, 16 квітня 2020 року, зросли після падіння до найнижчого за 18 років рівня.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту на азійських ринках у четвер зросли, піднявшись після падіння до найнижчого рівня за 18 років за час попередньої торговельної сесії. Напередодні міжнародні нафтові ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися майже на 7%, в той час як американські ф'ючерси на сиру нафту марки WTI впали на 1,19%", - йдеться в повідомленні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,21% до $28,58 о 22:25 за східним часом (03:25 за Гринвічем), а ф'ючерси на сиру нафту WTI підскочили на 2,92% до $20,45 за барель.

Також повідомляється, що Американський інститут нафти (API) прогнозував зростання запасів у вівторок на 13,1 млн барелів.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що нафтовидобувні країни, включаючи Саудівську Аравію і Росію, домовилися про скорочення виробництва в рамках угоди ОПЕК+, досягнутої 5 квітня, цифри кажують про величезний надлишок пропозиції, тоді як коронавірус продовжує стримувати попит.