Експерти пояснили, чому в Україні подешевшало м'ясо

Ціни на м'ясо в Україні в період посту перед Великоднем знизилися через зниження попиту і зростання пропозиції.

Про це в аналізі цінової ситуації щодо основних продуктів великоднього кошика повідомив УкрАгроКонсалт.

«Ситуація на ринку м'яса розвивається під впливом карантинних заходів і передвеликоднього періоду. З одного боку, зниження попиту на м'ясну продукцію в період посту перед Великоднем, а з іншого - зростання пропозиції з боку дрібних виробників тиснули на ціни. Середній рівень цін у роздрібі наразі в Україні становить: на птицю (тушки курячі) - 57,42 грн/кг, свинина - 115,94 грн/кг, яловичина - 137,28 грн/кг», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переробники у зв'язку зі зниженням продажу і скасуванням замовлень на свинину були змушені відмовлятися від частини попередньо заброньованих партій живця. Так само, у зв'язку із закриттям продовольчих ринків, які були для дрібних виробників основним напрямком збуту, вони помітно збільшили пропозицію свинини для переробки. Наразі, більшість м'ясопереробників поки що сумніваються в тому, що реалізація свинини і продуктів з неї покращиться напередодні Великодня через продовження карантину і посилення заходів щодо дистанціювання. Тому м'ясокомбінати, які мали запаси мороженої продукції зараз активно їх використовують і, відповідно, скорочують обсяги заготівлі свинини. У зв'язку з цим закупівельники очікують, що зниженні руху цін може тривати навіть і до Великодня.

За інформацією експертів УкрАгроКонсалт, під час карантину відзначається зростання попиту на м'ясо птиці, особливо на фасовану продукцію. При цьому найбільші виробники не спекулювали на цінах і не завищували їх, незважаючи на попит.

В цілому, аналітики вважають, що в передвеликодній період передумов для значних цінових коливань на м'ясо і м'ясопродукти в ритейлі не буде.

Як повідомляв Укрінформ, УкрАгроКонсалт з приводу ще одного великоднього продукту, курячих яєць, повідомив, що завдяки зниженню експорту на 20% у зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з коронавірусом COVID-19, дефіциту яєць в Україні не буде. Більш того, ціни на яйця курячі знизилися на 20%, порівняно з минулим роком.

Так само, на думку експертів УкрАгроКонсалт, ціни на ще один великодній продукт, пшеничне борошно, зростуть до 9 тис. гривень за тонну через збільшення споживчого попиту.