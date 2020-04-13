Збільшений попит не призведе до дефіциту яєць в Україні - експерти

Завдяки скороченню на 20% експорту яєць їх дефіциту в Україні не буде.

Про це повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

«З введенням в Україні карантину і закриттям ринків близько третини виробників (а саме невеликі фабрики і фермерські господарства) виявилися відрізаними від споживача. Відповідно збільшився попит на яйця у великих торговельних мережах, які продають продукцію великих птахофабрик і агрохолдингів. Тим часом, дефіциту продукції не буде, оскільки поряд із сезонним зростанням виробництва, в березні на 20% відбулося скорочення експорту яєць», - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що в березні-квітні традиційно спостерігається зростання виробництва яєць. Ціни на яйця, стверджують в УкрАгроКонсалт, після зниження в січні-березні у квітні дещо стабілізувалися, на сьогодні вони на 20% нижче, ніж минулого року.

За інформацією експертів, Україна активно розвиває експорт яєць. 2019 року він зріс на 28% порівняно з 2018 роком. Але в поточному році пандемія коронавірусу ускладнила експорт, і виробники змушені реалізувати продукцію на внутрішньому ринку. І роблять вони це, стверджують в УкрАгроКонсалт, з мінімальною маржею або навіть зі збитками, щоб не знижувати кількість поголів'я на птахофабриках.

У той же час, експерти прогнозують п'ятивідсоткове зростання цін на яйця найближчим часом.