Держава пропонує малому бізнесу кредит під 0%
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Одне з рішень, яке ми прийняли, - це зміна до постанови (доступні кредити під - ред.) 5-7-9, щодо пільгового кредитування підприємств. Зміни, які ми внесли, стосуються практичної допомоги тим мікропідприємствам та малому бізнесу, які зараз зіштовхнулись з обслуговуванням кредитного навантаження в банку. Передбачається, що підприємства можуть по своїх існуючих кредитах звернутись в банк, і держава компенсує відсоткову ставку, тобто підприємство буде платити 0%", - заявив міністр.
За його словами, якщо у підприємства, для прикладу, є 500 тисяч гривень кредиту, то, звернувшись у банк і отримавши допомогу від держави за цією програмою, воно до 31 березня 2021 року буде платити 0%.
"Це суттєва допомога таким підприємствам. Єдина вимога - збереження робочих місць", - наголосив Петрашко.
Він зазначив, що наразі уряд напрацьовує додатковий механізм надання нових кредитів для суб'єктів малого та мікробізнесу.
Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.
Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн, згодом, у середині березня, уряд збільшив цю суму до 2 млн грн, а 15 квітня було прийнято рішення збільшити її до 3 млн грн.