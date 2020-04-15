Уряд збільшив до 3 мільйонів максимальний розмір кредитів під 5-7-9%

Кабінет міністрів збільшив до 3 млн грн максимальну суму кредиту у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" та розширив перелік інвестиційних цілей, на які ці кредити можуть надаватися.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо розширити програму "5-7-9%", а саме розширити коло суб'єктів, які можуть отримати фінансову допомогу, збільшити максимальну суму кредитів до 3 млн грн. Також розширити цілі: на рефінансування заборгованості, на інвестиційні цілі та на поповнення обігового капіталу. Також ми пропонуємо врахувати пропозицію Мінекономіки і по діючих кредитах внести зміни", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Уряд, у свою чергу, підтримав дане рішення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу.

Максимальна сума кредиту спершу була визначена у розмірі 1,5 млн грн, згодом, у середині березня, уряд збільшив цю суму до 2 млн грн.