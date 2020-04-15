В Україні знову буде держрегулювання цін на соціальні продукти

З 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні буде діяти державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної ради економічного розвитку України Олексій Дорошенко.

«Держава три роки тому вирішила позбавитися від можливості впливати на бізнес, навіть у ситуації безпідставного зростання цін. Тоді під моніторинг підпадали 32 продукти», — нагадав він.

Так, під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу.

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Тож, якщо ціна в торгівлі на вказані продукти планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах, і мати можливість впливати й на виробників або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування.