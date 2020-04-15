Картопля за рік подорожчала майже на третину

З березня 2019 року по березень 2020 року картопля подорожчала на 26,9%, яблука – на 82,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Яблука з березня 2019 року подорожчали на 82,5% і у березні 2020 року в середньому по Україні коштували 17,30 грн за кг. Також за цей період на 26,9% подорожчала картопля, до 12,89 грн за кг.

Інші овочі "борщового набору" з березня 2019 року по березень 2020 року суттєво подешевшали: ріпчаста цибуля — на 39,7% (до 11,17 грн за кг); буряк — на 48,7% (до 6,47 грн за кг); морква — на 45,4% (до 6,23 грн за кг); капуста — майже у 3 рази (до 5,82 грн за кг).

Цукор за вказаний період подорожчав на 2,8% (до 14,55 грн за кг), тоді як соняшникова олія подешевшала на 2,0% (до 34,29 грн за 1 л).

Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%.