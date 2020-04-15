Аграрний фонд збільшує обсяги закупівлі зерна нового врожаю

Аграрний фонд збільшує обсяги закупівель за програмою обміну мінеральних добрив на зерно майбутнього врожаю 2020 року; загалом заплановано закупити майже 200 тис. тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Аграрний фонд».

«Станом на 13 квітня ПАТ «Аграрний фонд» за програмою обміну мінеральних добрив на зерно майбутнього врожаю законтрактував 44,6 тис. тонн зернових врожаю 2020 року. На розгляді документи на укладання схожих контрактів ще на 40 тис. тон. Крім того, за фінансовим форвардом додатково планується закупити майже 200 тис. тонн зерна», - йдеться у повідомленні.

Таким чином Аграрний фонд, як державний оператор зернового ринку, прагне підвищити готовність до надзвичайних ситуацій у світі та в Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня в Аграрному фонді заявили, що направлять на переробку 40 тис. тонн зерна для стабілізації цін на борошно.