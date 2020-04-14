Нафта знову зростає в ціні

Нафта у вівторок, 14 квітня, зросла в ціні на тлі досягнутої країнами ОПЕК+ Угоди про скорочення видобутку нафти і спроб учасників ринку зрозуміти, наскільки цих заходів достатньо для компенсації падіння попиту.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту піднімаються у вівторок, ринок продовжує оцінювати угоду ОПЕК+, намагаючись зрозуміти, якою мірою обмеження видобутку зможе компенсувати падіння попиту в умовах пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7:55 за Києвом становить $32,19 за барель, що на $0,45 (1,42%) вище ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси зросли в ціні на 0,8%.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $0,33 (1,47%) - до $22,74 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на 1,5%.

Зазначається, що операція ОПЕК+ стала вимушеною реакцією нафтовидобувних країн на падіння попиту в результаті пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Різке зниження транспортних потоків і зупинка підприємств призвели до скорочення світового попиту на нафту приблизно на 30% і зниження цін до мінімумів за 18 років.

Як повідомлялося, країни ОПЕК + минулими вихідними домовилися скоротити видобуток на рекордні 9,7 млн барелів на добу (б/д) у травні-червні. Передбачається, що США, Бразилія і Канада додадуть до зниження ще близько 3,7 млн барелів, оскільки виробництво в цих країнах зменшується на тлі падіння цін на нафту.

Тим часом президент США Дональд Трамп, який сприяв переговорам країн ОПЕК+, написав у Twitter у понеділок, що"скорочення, до якого прагне ОПЕК+, - це 20 млн барелів на добу (б/д), а не 10 млн б/д".