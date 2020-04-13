Світовий банк надасть Україні $135 мільйонів на медицину та протидію коронавірусу

Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.

Таке рішення прийнято під час перемовин офіційних делегацій України та Світового банку, повідомляє у Facebook Національна служба здоров'я.

"Україна отримає 135 мільйонів доларів США від Світового банку на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Із загальної суми коштів передбачено:

$50 млн доларів - для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України;

$35 млн доларів - на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19;

$45 млн доларів - на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.

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Зазначається, що кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей, який впроваджується Міністерством охорони здоров'я України за підтримки World Bank Ukraine з 2015 року.