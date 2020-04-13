Світовий банк надасть Україні $135 мільйонів на медицину та протидію коронавірусу
Укрінформ
Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.
Таке рішення прийнято під час перемовин офіційних делегацій України та Світового банку, повідомляє у Facebook Національна служба здоров'я.
"Україна отримає 135 мільйонів доларів США від Світового банку на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Із загальної суми коштів передбачено:
- $50 млн доларів - для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України;
- $35 млн доларів - на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19;
- $45 млн доларів - на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.
Зазначається, що кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей, який впроваджується Міністерством охорони здоров'я України за підтримки World Bank Ukraine з 2015 року.