Відновлення інфраструктури у Чорнобильській зоні цьогоріч не фінансуватимуть — зміни до бюджету

В ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" припинене фінансування видатків за статтею "Реалізація державного інвестиційного проєкту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження".

Про це йдеться у тексті документа, розміщеного на сайті Верховної Ради.

До внесення змін держбюджет передбачав за вказаним напрямком виділити 56,15 млн грн.

Загалом бюджет Державного агентства з управління Зоною відчуження на 2020 рік зменшився із 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Фінансування програми "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" скоротилася в цьому році з 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; програма "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" – із 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу села Володимирівка виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та селом Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу села Грезля виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

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Станом на 13 квітня, у Зоні відчуження тривають заходи з ліквідації пожежі. Основні осередки пожеж знаходяться в районі сіл Новий Мир, Стара Рудня, Кливини та Чистогалівка. Спостерігається горіння підстилки на дамбі водоймища-охолоджувача, що на правому березі річки Прип’ять. Вживаються всі заходи щодо максимального стримування вогню та недопущення й розповсюдження його руху далі на лісові масиви.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 квітня Верховна Рада серед іншого ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік».