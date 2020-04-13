На гасіння пожеж під Чорнобилем виділили майже 45 мільйонів з резервного фонду

Уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Відповідне розпорядження, ініційоване Мінекоенерго, прийнято на засіданні уряду. Згідно з розпорядженням, має бути виділено коштів у сумі 44862,9 тис. грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, додаткові заходи для запобігання пожежам необхідні з огляду на те, що, за повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталося 27 пожеж на площі близько 70 га.

Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму та значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України. "Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може призвести до забруднення територій радіоактивним пилом", - зауважили у міністерстві.

Виділене фінансування дозволить додатково забезпечити підрозділи ДСНС усім необхідним для оперативного та якісного виконання завдань та вчасної ліквідації пожеж, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю та можуть призвести до значних матеріальних збитків.

Як повідомлялося, у Чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження триває гасіння пожежі, яка виникла ще 4 квітня.

Станом на 13 квітня пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Ситуація в Корогодському лісництві контрольована, вживаються заходи щодо локалізації даного осередку пожежі.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год).

Фото: ДСНС