Пожежі під Чорнобилем: назвали головні осередки вогню

У Зоні відчуження триває гасіння пожежі на території двох лісництв.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зони відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. Ситуація в Корогодському лісництві, додали у ДСНС, повністю контрольована, залучено всі необхідні сили і засоби: 140 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 90 осіб та 20 одиниць техніки. Вживаються заходи щодо локалізації даного осередку пожежі.

У відомстві пояснили, що основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир, де відмічається поширення горіння трав’яного настилу та лісової підстилки. На даній ділянці залучено понад 250 осіб та близько 60 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 200 осіб та 40 одиниць техніки.

Загалом на території Зони відчуження залучено понад 390 осіб та 90 од. техніки, з них від ДСНС понад 300 осіб та 60 одиниць техніки, в тому числі авіація, додали у відомстві.

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Як повідомляють у ДСНС, Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год).

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Фото: ДСНС