У Чорнобильській зоні рятувальники за добу скинули 370 тонн води авіацією

У Чорнобильській зоні у понеділок, 13 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж на території трьох лісництв - Корогодського, Котовського і Денисовецького.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 13 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками», - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 осіб особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди – 370 т води).

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Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.