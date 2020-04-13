Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні

У зоні відчуження тривають заходи з ліквідації пожежі, при цьому на лівому березі Прип'яті загорянь немає.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Станом на 20:00 12 квітня тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка та с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками. На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Основні осередки пожеж знаходяться в районі с. Варовичі та с.Чистогалівка, де спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться у повідомленні.

З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження триває пожежа.