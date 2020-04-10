Пенсійний фонд з початку квітня спрямував на виплату пенсій понад 17 мільярдів

З початку квітня цього року Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій 17,2 мільярда гривень.

Про це інформують у ПФУ на сторінці у Facebook.

«10 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 3,0 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 17,2 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

У ПФУ просять пенсіонерів без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям.