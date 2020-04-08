Пенсіонерам 80+ почали виплачувати додаткові 500 гривень

Пенсійний фонд України розпочав виплати щомісячних компенсацій 80-річним пенсіонерам у розмірі до 500 гривень.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

„Я хочу звітувати перед суспільством, що ми реалізували першу нашу ініціативу стосовно підвищення пенсій нашим 80-річним пенсіонерам: з учорашнього дня вони почали отримувати додаткові кошти. Це наше перше головне рішення”, - зазначила Лазебна.

Вона запевнила громадян, які вже отримали 4-6 квітня пенсії без зазначеної компенсації, що кошти будуть виплачені у повному обсязі за окремими відомостями.

У Мінсоцполітики нагадують, що рішенням уряду передбачено встановлення щомісячної компенсації у розмірі до 500 гривень пенсіонерам віком понад 80 років, в яких розмір пенсії не перевищує 9 205 гривень.

Такі пенсіонери отримують компенсаційну виплату в доповнення до вже встановлених статусних підвищень, надбавок до пенсій дітям війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, учасникам війни.

Крім того, встановлено найменшу пенсійну виплату на рівні 2 600 гривень (із урахуванням підвищень до пенсії) пенсіонерам старше 80 років зі страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

У квітні відповідну компенсацію отримають 1,5 млн пенсіонерів.