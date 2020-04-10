Росія знизить видобуток нафти на 1,8 мільйона барелів за добу за угодою з ОПЕК

Країни ОПЕК+ погодили зниження видобутку нафти, при цьому для Росії і Саудівської Аравії рівні відліку визначалися окремо. Згідно з розрахунками, у травні порівняно з квітнем Росія повинна буде знизити видобуток нафти приблизно на 1,8 млн б/д.

Це випливає з комюніке засідання, повідомляє "Інтерфакс".

Росія видобуває в квітні 11,3 млн б/д нафти разом з конденсатом (при цьому конденсат не враховується в угоді) - і вже в травні повинна буде видобувати 8,5 млн б/д.

За словами джерела, якому відома ситуація, в квітні Росія видобуває 10,3 млн б/д виключно нафти, і, таким чином, Росії доведеться знизити видобуток нафти приблизно на 1,8 млн б/д.

Саудівська Аравія знизить видобуток нафти до 8,5 млн б/д. Таким чином, якщо країна в квітні видобуває 12-12,3 млн б/д, то порівняно з поточним рівнем зниження становить 3,5-3,8 млн б/д, а порівняно з березнем - 1,2 млн б/с.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції в четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів за день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти. Після цього президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом щодо нафтової угоди, досягнутої в рамках ОПЕК+.