До будівництва доріг залучатимуть міжнародні компанії - Криклій

Міністерство інфраструктури працює над тим, щоб до будівництва доріг в Україні були залучені найкращі компанії.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив у інтерв'ю Укрінформу.

"Наше завдання – залучити до робіт найкращі компанії. А це означає не тільки наявність кваліфікованого персоналу, сучасної техніки, а й володіння новітніми технологіями у дорожньому будівництві. Відповідно, йдеться і про хорошу якість, і про гарантії на багаторічну експлуатацію автошляхів", - сказав Криклій.

Разом із тим, на його думку, зважаючи на специфіку дорожньої галузі, не варто очікувати на участь 20-30-ти компаній у тендері з капітального ремонту дороги міжнародного чи національного значення.

"Однак, навіть враховуючи це, конкуренція на тендерах в Україні – 3-4 компанії на одну закупівлю – зараз вища, ніж, наприклад, у США чи Канаді, де в багатьох штатах за контракти конкурують лише по 2-3 компанії. Наразі ми з Укравтодором працюємо над тим, щоб залучати до тендерів (особливо коли це стосується масштабних проєктів: міжнародних доріг або мостів) досвідчених міжнародних гравців, які гарантують якість виконання робіт і несуть повну відповідальність за зроблене. Так, наприклад, тендер на добудову Запорізького мосту виграла турецька компанія "Онур", яка втілює кілька грандіозних проєктів як у самій Туреччині, так і на міжнародній арені. Тобто, великі інвестиції в дороги однозначно привертають увагу міжнародних компаній до України. Однак для нас особливо важливо, що навіть вже названа компанія "Онур", працюючи в нашій країні (створивши дочірню компанію), наймає українських спеціалістів і платить податки в Україні", - додав Криклій.

Міністр нагадав, що цього року Укравтодор впровадив типову тендерну документацію, яка наразі діє в режимі рекомендацій.

"Вона ґрунтується на уніфікованому підході до роботи з підрядниками. Для бізнесу — це гарантія прозорих умов участі у тендері, відкритої конкуренції, а також додатковий захист від "тендерних тролів". А для Укравтодору — можливість краще контролювати якість ремонтних робіт і надійність підрядних організацій. Тобто, типова тендерна документація – гарантія того, що через невеликі помилки "тендерні тролі" більше не зможуть блокувати закупівлі, звертаючись до Антимонопольного комітету, як траплялось раніше", - розповів міністр.