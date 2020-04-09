Уряд спростив вихід українських виробників на ринок товарів військового призначення

Кабінет міністрів спростив механізм виходу українських виробників на міжнародний ринок товарів військового призначення.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"8 квітня на засіданні уряду прийнято рішення скасувати зобов’язання суб’єктів господарювання, яким надані повноваження на експорт товарів військового призначення, здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з ДК “Укроборонпром”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відтепер суб’єкти господарювання, що отримали повноваження на експорт військової продукції, на практиці отримають право повноцінного самостійного виходу на зовнішні ринки без узгодження цін та маркетингової політики з державним концерном.

Читайте також: На 17 підприємствах Укроборонпрому запровадили режим повного або часткового простою

Наголошується, що реалізація постанови дозволить: демонополізувати процеси зовнішнього ціноутворення; створити рівні умови щодо самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності; усунути штучні бар’єри, які призводять до зайвого витрачання ресурсів та часу підприємствами оборонно-промислового комплексу; підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції військового призначення на міжнародному ринку озброєння та військової техніки.