Після відкриття ринку землі для юросіб вона дорожчатиме на 10-15% щороку - експерт

Після відкриття із 2024 року можливості для юридичних осіб купувати землю сільськогосподарського призначення вона дорожчатиме на 10-15% у рік.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком.

«Міжнародна практика показує, що вартість землі поступово зростає після запуску ринку. Оскільки перший етап у нас досить консервативний, то у перші 2,5 роки зростання ціни за гектар буде незначним. Після ж відкриття можливості купівлі для юросіб із 2024 року у наступні п’ять років земля дорожчатиме приблизно на 10-15% в рік», - сказав Висоцький.

За його словами, такими є середні показники для більшості країн. Оскільки в Україні сільське господарство інтегроване у світову економіку, тенденції будуть співвідноситися зі світовими показниками.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.