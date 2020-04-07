Відтоку інвестицій до референдуму про ринок землі не буде – Мінекономіки

Відтоку інвестицій з аграрного сектору України до референдуму щодо права іноземців купувати українську землю сільськогосподарського призначення не буде.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком.

«У законі передбачена така заборона (на продаж землі іноземцям – ред.) – до проведення референдуму. В принципі, коли ми говоримо про можливості юросіб щодо купівлі землі з 2024 року, то референдум мав би відбутися у 2023 році. До цього часу відтоку (інвестицій – ред.) не буде. Підстав для цього немає – всі очікуватимуть результату референдуму», - сказав Висоцький.

За його словами, до означеного референдуму для компаній, де власником є іноземці, відносно управління землею нічого не зміниться. Відносини на правах оренди залишаються чинними, і орендарі надалі працюватимуть на цих земельних ділянках.

«Більше того, зміна власника земельної ділянки не передбачає припинення договірних відносин. Тому, навіть якщо після 1 липня 2021 року якийсь власник паю продаватиме свою ділянку, той, хто орендує, все одно матиме право орендувати до завершення терміну дії договору. В Україні середній термін дії договору – більше 10 років», - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.