Інтерпайп закупив засоби захисту для опорних лікарень Дніпропетровщини

Компанія "Інтерпайп" законтрактувала й оплатила засоби індивідуального захисту для лікарів на суму 35,3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Нам вдалося знайти і замовити засоби індивідуального захисту медичного (ЗІЗ) призначення завдяки допомозі нашого постійного партнера з постачання спецодягу - компанії ВОРКСТОР. ВОРКСТОР допомагав Китаю в піковий період епідемії і зберіг хороші відносини з місцевим фармацевтичним гігантом - компанією СІНОФАРМ, яка і здійснить поставку. Крім того, наш постійний партнер з інспекцій і сертифікацій Bureau Veritas безкоштовно проведе інспекцію вантажу в Шанхаї. У такі критичні моменти, як зараз, важлива підтримка і взаємовиручка. Тільки так ми зможемо перемогти епідемію», - вважає директор із закупівель і логістики компанії Андрій Бібік.

Повідомляється, що компанія Інтерпайп спільно з обласним штабом протидії коронавірусу й опорними лікарнями визначила першочергову потребу в ЗІЗ для медичних працівників. Уже законтрактовано і частково оплачено засоби індивідуального захисту та витратні матеріали на суму 35,3 млн грн. На цю суму буде придбано більш як 77 тисяч медичних рукавичок, 34,3 тис. костюмів біологічного захисту, 66 тисяч респіраторів класу FFP2, FFP3, 27 тисяч медичних хірургічних масок, 23,3 тисячі ізоляційних халатів, а також 165 кг хлорвмісних засобів для дезінфекції.

Засоби індивідуального захисту та витратні матеріали будуть доставлені в Дніпро до кінця квітня.

Раніше компанія спільно з благодійним фондом «Відродження регіону» передала в Дніпро, Нікополь та Новомосковськ понад 45 тисяч пар медичних рукавичок, по 20 тисяч медичних шапочок і фартухів, 100 тисяч пар бахіл, близько 200 захисних окулярів, а також 35 електровідсмоктувачів, 380 розпилювачів дезінфікуючих засобів і 1800 од. антисептика для рук.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 квітня підтверджено 1 319 випадків COVID-19, з них 38 - летальні, 28 людей одужали.