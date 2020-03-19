Інтерпайп виділила $2 мільйони на закупівлю тестів на коронавірус

Українська промислова компанія Інтерпайп виділила 2 млн доларів США на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частину з яких буде спрямовано до Дніпропетровської області.

Відповідне рішення було прийнято після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з бізнесом 16 березня, поінформували в пресслужбі Інтерпайп.

"Компанія ("Інтерпайп"- ред.) вже виділила 2 млн доларів США на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частину з яких буде спрямовано до Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

Також компанія прийняла рішення перенаправити 35 млн гривень, які матимуть в результаті «податкових канікул» згідно з ухваленим законом №3220, на антикризову програму боротьби з коронавірусом у Дніпрі і Дніпропетровській області.

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Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більше ніж до 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2019 році Інтерпайп реалізував 798 тис. т готової продукції, в тому числі - 203 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).