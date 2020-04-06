Єврокомісія розблокувала інвестиції для підтримки 100 тисяч малих підприємств

Єврокомісія розблокувала інвестиції для підтримки 100 тисяч малих підприємств

Укрінформ
Єврокомісія надала фінансові гарантії для Європейського інвестиційного фонду, які дозволять профінансувати близько 100 тисяч малих і середніх підприємств на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Єврокомісія розблокувала 1 мільярд євро з Європейського фонду стратегічних інвестицій як гарантію для Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). Це дасть змогу ЄІФ видавати спеціальні гарантії з метою заохотити банки та інших позичальників у підтримці ліквідності принаймні 100 000 європейських малих та середніх підприємств, які зазнали удару внаслідок економічних наслідків пандемії коронавірусу, за рахунок фінансування близько 8 мільярдів євро», - йдеться у повідомленні.

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Очікується, що ці фонди будуть доступними вже у квітні і будуть доправлятися малим і середнім підприємствам за їх зверненням до місцевих банків та інших кредитних установ, що беруть участь у цій фінансовій програмі.

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