Єврокомісія розблокувала інвестиції для підтримки 100 тисяч малих підприємств
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
«Єврокомісія розблокувала 1 мільярд євро з Європейського фонду стратегічних інвестицій як гарантію для Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). Це дасть змогу ЄІФ видавати спеціальні гарантії з метою заохотити банки та інших позичальників у підтримці ліквідності принаймні 100 000 європейських малих та середніх підприємств, які зазнали удару внаслідок економічних наслідків пандемії коронавірусу, за рахунок фінансування близько 8 мільярдів євро», - йдеться у повідомленні.
Очікується, що ці фонди будуть доступними вже у квітні і будуть доправлятися малим і середнім підприємствам за їх зверненням до місцевих банків та інших кредитних установ, що беруть участь у цій фінансовій програмі.