Україні вистачить зерна і хліба навіть за різкого стрибка попиту - експерт

Залишки пшениці в Україні на кінець червня на 21% перевищуватимуть прогнозований сукупний річний обсяг її використання на внутрішньому ринку; це означає, що в країні не буде дефіциту зерна і хліба навіть за різкого стрибка споживчого попиту.

Про це заявив уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко, повідомила компанія УкрАгроКонсалт.

«Ми прогнозуємо, що залишок пшениці на кінець червня, тобто на кінець маркетингового року, на 21% перевищуватиме прогнозований сукупний річний обсяг використання пшениці на внутрішньому ринку. А це означає, що в Україні буде достатньо хліба, всіх хлібобулочних виробів і зерна, навіть якщо буде різке збільшення попиту», - сказав Лещенко.

За його словами, додаткових обмежень на експорт зернових поки в Україні не планується, а нещодавнє зростання цін на пшеницю і хліб на внутрішньому ринку - тільки тимчасовий результат панічних настроїв через пандемію коронавірусу COVID-19.

Уповноважений Президента нагадав, що з кінця березня в Україні вже діє обмеження на експорт пшениці обсягом до 20,2 млн тонн в результаті відповідного меморандуму між учасниками зернового ринку і Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

«Порушення експортерами умов цього меморандуму є підставою для запровадження Мінекономіки обмежувальних заходів з експорту зернових культур. Однак, за даними Мінекономіки, експорт проходить в рамках дозволеного. На внутрішньому ринку станом на 1 квітня доступно 6,3 млн тонн за потреби у внутрішньому споживанні до кінця поточного маркетингового року 2,1 млн тонн і необхідності в перехідних залишках 1,7 млн ​​тонн. В результаті, 2,5 млн тонн доступні для експорту протягом квітня-червня 2020 року, як і зазначено в меморандумі», - пояснив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з початку 2019/2020 маркетингового року (МР; почався 1 липня 2019 року) до 1 квітня 2020 року експортувала 46,04 млн тонн зерна і зернобобових, на 22,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього МР.

Мінекономіки підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн. Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торгова палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».