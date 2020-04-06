Туреччина пропустила більшість заблокованих українських далекобійників

Туреччина надала дозвіл на перетин кордону більшості заблокованих на болгарсько-турецькому кордоні українських вантажних автомобілів.

Про це повідомило у Facebook Посольство України в Туреччині.

«Станом на 5 квітня 2020 року більшість водіїв вантажних автомобілів, заблокованих у прикордонній зоні болгарсько-турецького кордону через обмежувальні заходи проти COVID-19, отримали дозвіл на перетин кордону», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що задля цього практично цілодобово велися переговори з відповідними відомствами, було організовано розмови представників двох держав на вищому та найвищому рівні.

Українські дипломати подякували всім причетним за співпрацю і запевнили, що продовжують працювати з турецькою стороною над алгоритмом міжнародних вантажних перевезень з України територією Туреччини.

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Як повідомлялося, у Болгарії застрягли 80 українських далекобійників: коли в Україні оголосили карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу, їх заблокували на стоянках біля турецького кордону.

Фото: Посольство України в Болгарії