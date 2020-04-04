Митниця виявила понад п'ять тисяч порушень за перший квартал

З січня по березень 2020 року Державна митна служба України виявила та задокументувала 5 089 порушень митних правил на суму 554,6 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов у Facebook.

"Результатом роботи митниць Держмитслужби у І кварталі 2020 року стало виявлення та документування 5 089 порушень митних правил на суму предметів правопорушень 554,6 млн гривень", - написав Нефьодов.

Він додав, що також за перші три місяці 2020 року було виявлено 35 фактів порушень законодавства у сфері справляння митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень.

"Зі сторони Нової митниці готові максимально сприяти колегам з інформацією, проведенням перевірок тощо. За перший квартал кількість повідомлень, надісланих митними органами до правоохоронних органів збільшилась на 22% – до 289 штук", - зазначив Нефьодов.