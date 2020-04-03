Україна сподівається отримати від МВФ ще до $5 мільярдів - Марченко

Після того, як буде ухвалено пакет необхідних законів, Україна сподівається отримати від МВФ до кінця року додатково до 5 мільярдів доларів у рамках нової кредитної програми.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

«Ми активно ведемо перемовини з МВФ, ми з ними погодили рамку доходів і дефіциту, і ми чітко визначили скільки у нас є можливості щодо ресурсного наповнення бюджету. Ці параметри ми узгодили. Залишається узгодити технічний меморандум. Буде черговий раунд перемовин, редакційні деякі речі. Залишається проголосувати закон про банки і відповідно зміни до бюджету. Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є сподівання що ми отримаємо ближчим часом транш в бюджет. Ми сподіваємось також до кінця року отримати від МВФ додатково до 5 млрд доларів в бюджет», - повідомив Марченко.

Крім того, за його словами, МВФ разом із Національним банком підтримує Міністерство фінансів в тому, що Україна на сьогодні може відійти від тієї рамки дефіциту, яка була встановлена і попередні роки дотримувалась. Зараз ситуація інша, зазначив міністр, країна може збільшити дефіцит бюджету для боротьби з коронавірсом. Мінфін планує скористатись такою можливістю, аби найбільш незахищені категорії– пенсіонери, громадяни, які втратили роботу і вимушені отримувати соцдопомогу, лікарі – отримали допомогу.

Крім того, міністр повідомив, що додаткові фінансові ресурси для бюджетної підтримки Україна планує отримати й від міжнародних партнерів.

«Вчора була зустріч з послами G7, і ми обговорювали питання додаткових фінансових ресурсів для бюджетної підтримки. Йде мова про те, що країни світу мають можливість також нам допомогти… І є надія що ми отримаємо до кінця року бюджетну підтримку таких країн, як США, Канада, Франція, Німеччина і так далі. Зараз ми вже маємо певні домовленості щодо отримання допомоги з боку Європейської комісії, яка буде розблоковано після отримання траншу МВФ, та з боку Світового банку», - повідомив Марченко. Також він додав, що Президент Володимир Зеленський також проводить активні перемовини з лідерами різних країн світу для отримання допомоги на боротьбу з коронавірусом, зокрема, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Марченко наголосив, що завдяки зусиллям і допомозі міжнародних партнерів Україна сподівається подолати складний період. «Дякуючи зусиллям наших партнерів, я сподіваюсь ми зможемо подолати цей складний період. По першому кварталу ми бачимо провал по доходах і це вимушує нас реагувати. Ми підготували відповідні зміни до бюджету, які не тільки вирішують питання збалансування бюджету, але й направлені на те, щоб створити певний стабілізаційний механізм для боротьби з коронавірусом та його наслідками. Йде мова про створення так званого фонду для боротьби з коронавірусом в обсязі 97 млрд грн. І на сьогоднішній момент цей бюджет, який поданий в парламент, ми активно обговорюємо з депутатами, і на площадці бюджетного комітету цей бюджет буде доопрацьований», - пообіцяв міністр.

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