Уряд заборонив Нафтогазу відключати ТЕС від газу на період карантину

Уряд заборонив Нафтогазу відключати ТЕС від газу на період карантину

Укрінформ
Уряд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ ТЕС та ТЕЦ незалежно від стану розрахунків останніх.

Про це йдеться у постанові КМУ від 02 квітня 2020 р. № 255 про зміни у постанові "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Заборонити до 24 квітня 2020 року постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії незалежно від форми власності", - йдеться у документі.

На період встановлення карантину постачання газу на умовах спецобов'язків покладається на НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз зобов'язаний укласти договір з постачання природного газу з ТЕС та ТЕЦ незалежно від форми власності та здійснювати постачання газу незалежно від стану розрахунків компаній. ТЕС та ТЕЦ, з якими укладений такий договір, мають бути включені в реєстр споживачів Нафтогазу на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.

Нафтогаз не може припинити постачання необхідних обсягів газу, не подати оператору ГТС номінації/реномінації на транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів, зменшити період постачання газу або надсилати доручення про припинення постачання газу.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.

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