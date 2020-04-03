Уряд заборонив Нафтогазу відключати ТЕС від газу на період карантину

Уряд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ ТЕС та ТЕЦ незалежно від стану розрахунків останніх.

Про це йдеться у постанові КМУ від 02 квітня 2020 р. № 255 про зміни у постанові "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Заборонити до 24 квітня 2020 року постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії незалежно від форми власності", - йдеться у документі.

На період встановлення карантину постачання газу на умовах спецобов'язків покладається на НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз зобов'язаний укласти договір з постачання природного газу з ТЕС та ТЕЦ незалежно від форми власності та здійснювати постачання газу незалежно від стану розрахунків компаній. ТЕС та ТЕЦ, з якими укладений такий договір, мають бути включені в реєстр споживачів Нафтогазу на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи.

Нафтогаз не може припинити постачання необхідних обсягів газу, не подати оператору ГТС номінації/реномінації на транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів, зменшити період постачання газу або надсилати доручення про припинення постачання газу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.