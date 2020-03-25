Уряд знизив оптову ціну на газ на 14%

Уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про зниження оптової ціни на газ на 14%, що має відобразитися у платіжках наступного місяця.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з НАК "Нафтогаз України" ми забезпечили усі умови для зниження ціни на газ, прийнявши рішення про зниження оптової ціни на 14% (у березні - ред.). Очікуємо на оперативні рішення на місцях, аби люди відчули зниження у платіжках вже наступного місяця", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, ціну газу на березень для населення знижено на 14%. Про це заявили в Нафтогазі 23 березня.

Однак, зазначили в Нафтогазі, є нюанс - компанія не постачає газ напряму населенню, окрім Кіровоградської області. Тому в НАК висловили сподівання, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження, і вона не буде перевищувати 4,3 грн за кубометр.