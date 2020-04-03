Мережа UPG надасть пальне для «швидких» у 14 областях

Мережа автозаправних станцій UPG надасть талони на пальне центральним лікарням у 14 областях для машин швидкої допомоги під час боротьби з коронавірусом.

Про це ідеться на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

«МОЗ та мережа АЗК UPG домовились про співпрацю під час епідемії. Компанія UPG долучається до боротьби з поширенням COVID-19 та надасть центральним обласним клінічним лікарням талони на пальне для машин швидкої допомоги», - ідеться в повідомленні.

UPG планує надати по 1 тонні пального центральним лікарням у 14 областях.

МОЗ висловило вдячність компанії UPG за допомогу та закликало долучитися до спільної боротьби з вірусом й інші вітчизняні компанії та представників бізнесу.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.