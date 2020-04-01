Більшість учасників ринку АЗС готові до зниження цін на пальне - АМКУ

На зустрічі з Антимонопольним комітетом України більшість учасників ринку автомобільних заправних станцій заявили, що готові до зниження цін на пальне

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"В Комітеті відбулися зустрічі із керівниками мереж АЗС. Учасники ринку дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації із ціноутворенням і більшість з них погодилися із висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін", - йдеться в повідомленні.

В АМКУ очікують, що результати заходів, і зустрічей зокрема, відобразяться на цінниках заправок. «Водночас весь наявний у Комітету інструментарій правозастосування й надалі буде напоготові для забезпечення конкуренції на цьому вкрай важливому для суспільства й держави ринку», - додали в пресслужбі.

Як повідомлялося, АМКУ переконуватиме керівників мереж АЗС знизити ціни на бензин іще на 3-5 грн.