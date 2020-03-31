Ціни на бензин можуть знизитись ще на 3-5 гривень - АМКУ

Антимонопольний комітет сьогодні проведе низку зустрічей із керівниками мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG, з метою подальшого зниження цін на бензин та дизпаливо.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Мета зустрічей - отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти й відповідності вартості, вказаної на стелах автозаправок, тим змінам, яких зазнав ринок в останні місяці: падіння цін на нафту та крупний опт, коливання курсу гривні і т.д.", - зазначили у комітеті.

АМКУ переконаний, що зустрічі із керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок у наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню конкуренцію на цьому ринку.

"Вітаючи таку реакцію учасників ринку на попередні рекомендації, комітет водночас отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження іще на 3-5 гривень ( за літр - ред.)", - наголосили у Комітеті.

Як повідомлялося, Антимонопольний колмітет 5 грудня 2019 року надав учасникам ринку торгівлі бензинами рекомендації вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку, після чого роздрібні ціни на бензин марки А-95 та на дизельне паливо знизилися на 1-2 гривні за літр.

14 січня 2020 року Комітет розпочав поглиблене дослідження відповідності дій учасників ринку вимогам законодавства, оскільки надана ними інформація за результатами розгляду Рекомендацій від 5 грудня 2019 року не містила достатнього обґрунтування рівня встановлених цін на АЗС.

10 березня 2020 року АМКУ знову попередив власників мереж АЗС про прискіпливу увагу до цін на бензини, оскільки на початку березня відбувся обвал цін на сиру нафту на світовому ринку, і це мало позначитися на похідних товарах.