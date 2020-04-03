Україна збільшила експорт зерна

Україна з початку 2019/2020 маркетингового року (МР; почався 1 липня 2019 року) до 1 квітня 2020 року експортувала 46,04 млн тонн зерна та зернобобових, на 22,5% більше, ніж на цю дату у попередньому МР.

Про це на підставі даних Державної митної служби повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

З початку 2019/2020 МР по 1 квітня 2020 року Україна експортувала 46,04 млн тонн зерна та зернобобових, що на 22,5% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 17,87 млн тонн пшениці (на 32,9% більше), 4,35 млн тонн ячменю (на 29,9% більше), 23,30 млн тонн кукурудзи (на 15,6% більше).

Експорт борошна за вказаний період збільшився на 32,7%, до 274,6 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн.

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Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».