Зернова асоціація оновила прогноз врожаю та експорту зерна

Українська зернова асоціація у квітневому звіті збільшила майже на 2 млн тонн прогноз урожаю та експорту зернових і олійних культур на поточний маркетинговий рік.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

"Українська зернова асоціація у квітневому звіті оновила порівняно з березневим звітом прогноз врожаю 2020/2021 маркетингового року з 92,6 млн т до 94 млн т. При цьому, експорт зернових та олійних теж зріс з 55,6 млн т до 57,2 млн т", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, попереднього 2019/2020 маркетингового року в Україні вирощено 98 млн т зернових та олійних культур, а експорт може сягнути 60 млн т.