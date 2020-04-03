Голова комітету ВР розповів, кому принесе користь закон про ринок землі

Закон про запровадження ринку землі принесе користь усім його учасникам – як пайовикам, так і орендарям.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон, який зараз прийнято, є результатом компромісу багатьох речей. Він простий і робочий… На мій погляд, дуже добре, що він прийнятий, бо він багато користі дасть усім сторонам - і пайовикам, і тим, хто орендує ці паї», - зазначив Сольський.

Він висловив переконання, що сірий ринок землі насправді вже давно існує - її купують і продають через емфітевзис.

«Тобто, сірий ринок вже існує. І то, що ми виводимо його в білий - це вже добре. І те, що ми стимулюємо інші галузі завдяки цьому закону - це теж дуже добре», - наголосив голова аграрного комітету.

За його словами, також потрібно впорядкувати розпаювання земель державних підприємств, і відповідний законопроєкт близько місяця тому зареєстровано в Раді.

До бази Держгеокадастру вже на 96% занесено інформацію про приватну землю ринку, який буде відкрито, пояснив Сольський. Окрім того, до цієї бази внесено дані про близько 70% земель державної та комунальної власності, інвентаризація триває.

«Якщо земля непроінвентаризована, вона не може бути об’єктом ніяких угод. Не тільки купівлі-продажу, а й оренди», - підкреслив експерт.

Він нагадав, що нещодавно набув чинності антирейдерський закон, який знімає чимало проблем, пов’язаних з реєстрацією майнових прав, у тому числі на землю.

«Очевидно, є куди зростати, тому ці речі будуть іти паралельно, ще є час підтягнути критичні моменти», – резюмував Сольський.