Голова комітету ВР розповів, кому принесе користь закон про ринок землі

Голова комітету ВР розповів, кому принесе користь закон про ринок землі

Укрінформ
Закон про запровадження ринку землі принесе користь усім його учасникам – як пайовикам, так і орендарям.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон, який зараз прийнято, є результатом компромісу багатьох речей. Він простий і робочий… На мій погляд, дуже добре, що він прийнятий, бо він багато користі дасть усім сторонам - і пайовикам, і тим, хто орендує ці паї», - зазначив Сольський.

Він висловив переконання, що сірий ринок землі насправді вже давно існує - її купують і продають через емфітевзис.

«Тобто, сірий ринок вже існує. І то, що ми виводимо його в білий - це вже добре. І те, що ми стимулюємо інші галузі завдяки цьому закону - це теж дуже добре», - наголосив голова аграрного комітету.

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За його словами, також потрібно впорядкувати розпаювання земель державних підприємств, і відповідний законопроєкт близько місяця тому зареєстровано в Раді.

До бази Держгеокадастру вже на 96% занесено інформацію про приватну землю ринку, який буде відкрито, пояснив Сольський. Окрім того, до цієї бази внесено дані про близько 70% земель державної та комунальної власності, інвентаризація триває.

«Якщо земля непроінвентаризована, вона не може бути об’єктом ніяких угод. Не тільки купівлі-продажу, а й оренди», - підкреслив експерт.

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Він нагадав, що нещодавно набув чинності антирейдерський закон, який знімає чимало проблем, пов’язаних з реєстрацією майнових прав, у тому числі на землю.

«Очевидно, є куди зростати, тому ці речі будуть іти паралельно, ще є час підтягнути критичні моменти», – резюмував Сольський.

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