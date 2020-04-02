Купівля та обмін валюти на понад 50 прожиткових мінімумів має декларуватись - НАЗК

Купівля та обмін валюти на суму більше 50-ти прожиткових мінімумів підлягає декларуванню.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Здійснюючи операцію з обміну валюти, особа набуває новий актив – грошові кошти у новій валюті. Цей правочин підлягає відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у випадку, коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує суму 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Для цілей декларування розмір прожиткового мінімуму застосовується той, що встановлено на 1 січня відповідного року - у 2020 році обсяг 50-ти прожиткових мінімумів становить 105 100 грн.

Крім того, у разі здійснення разового видатку на купівлю валюти на суму, яка перевищує згадану суму, суб’єкт декларування, на якого поширюються вимоги частини другої статті 52 Закону, повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідне роз’яснення разом з позицією НАЗК з інших актуальних питань декларування 2 квітня НАЗК оприлюднило на офіційному сайті агентства.