Українці продають валюти більше, ніж купують - Нацбанк

Національний банк України в середу, 1 квітня, не купував і не продавав валюту на міжбанківському ринку, оскільки в цьому не було потреби.

Про це повідомила пресслужба НБУ у Facebook.

"Сьогодні Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. Ринок балансувався без нашої участі – за незначних коливань та переважно навколо позначки 27,7 гривні за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом були врівноважені", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що не спостерігається й ажіотажного попиту на валюту з боку населення.

"Пік ажіотажу припав на 10-18 березня, а по завершенню цього періоду попит громадян суттєво послабився. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують. Чистий продаж валюти населенням через каси та інтернет від початку року – понад 300 млн дол. США", - зазначили у регуляторі.

Як повідомлялось, НБУ торік викупив у резерви майже 8 млрд дол. США, згладжуючи коливання у бік зміцнення гривні.

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У 2020 році регулятор згладжує коливання курсу в інший бік і для цього продав 1,4 млрд дол. США.

Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися у другій декаді березня. Через це минулого місяця, на відміну від січня-лютого, чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд дол. США.

Фото: НБУ