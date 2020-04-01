Нацбанк не бачить підстав для введення валютних обмежень

У Нацбанку переконані, що підстав для запровадження валютних обмежень немає.

Це заявили члени правління Національного банку під час спілкування з представниками Європейської бізнес асоціації (ЄБА), повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Макроекономічна ситуація наразі не є надто сприятливою для пожвавлення процесу валютної лібералізації. Однак і підстав для запровадження валютних обмежень немає", - йдеться в повідомленні.

В НБУ переконані, що нинішню кризу можна і потрібно пройти без запровадження валютних обмежень, адже вони є болючими для бізнесу та економіки, а їх скасування потім в спосіб, що не матиме наслідків для фінансової стабільності, є занадто довгим процесом. Красномовним підтвердженням дискомфорту, який спричиняють валютні обмежені для бізнесу, є результати опитування, проведеного ЄБА під час дистанційної зустрічі: важливість відсутності валютних обмежень бізнес оцінює настільки ж високо, наскільки і потребу в "кредитних канікулах".

Читайте також: НБУ й надалі забезпечуватиме каси банків готівковою валютою

Щодо "кредитних канікул", то НБУ з банками передбачив для позичальників тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості. Перший етап – це власне "канікули" для сумлінних позичальників, які постраждали від запровадження карантину, тобто можливість відстрочити платежі за кредитами на період після карантину без штрафів та пені за невчасні платежі. Другий етап – це реструктуризація кредитів, щоб полегшити бізнесу обслуговування заборгованості і після завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, уряд переглянув макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, у цьому році прогнозується падіння ВВП України на 3,9%, тоді як до перегляду очікувалося його зростання на 3,7%. Рівень безробіття, згідно з переглянутим макропрогнозом, становитиме цього року 9,4% проти прогнозованого раніше 8,1%, а падіння реальної заробітної плати становитиме 0,3%. Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за долар (порівняно з 27 грн за долар, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі) і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.