Ажіотажного попиту на валюту з боку населення немає - Нацбанк

Національний банк 30 березня не продавав і не купував валюту на міжбанку, ринок балансувався без участі регулятора, близько позначки 28 гривень за долар США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Сьогодні Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. Ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом врівноважені", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що наразі не спостерігається ажіотажного попиту на валюту і з боку населення. Упродовж минулого тижня громадяни загалом продавали валюти навіть більше, ніж купували, враховуючи як операції через каси, так і через онлайн додатки банків. Поступово задовольняється також відкладений попит на готівковий долар, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням після спалаху коронавірусу.

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В НБУ додали, що сьогодні було проведено з 12 банками другу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. Каси банків поповнилися майже на 180 млн дол. США.

Фото: НБУ