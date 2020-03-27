У Нацбанку повідомили про кількість працюючих банкоматів

У середньому 95% банкоматів працює в звичайному режимі, а тимчасові зупинки їх роботи пов'язані з технічним обслуговуванням.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про мережу банкоматів та Pos-терміналів, то вона вся працює в звичайному режимі, в середньому 95% банкоматів працює. Тимчасові зупинки банкоматів зумовлені технічним обслуговуванням та завантаженням готівки, тому не треба хвилюватись", - сказала Рожкова.

Вона додала, що банки організовують роботу таким чином, щоб клієнти мали змогу отримати доступ до послуг.

"Банки та відділення публікують на своїх сайтах про режим роботи. Частина відділень працює за скорочений графіком, або закрилися. Але банки організовують роботу таким чином, щоб клієнти мали змогу отримати доступ до послуг та своїх рахунків", - наголосила Рожкова.