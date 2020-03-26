В Україні працюють близько 75% філіалів усіх банків - НБУ

Близько 75% всієї філіальної мережі банків продовжує працювати, призупинено роботу лише тих відділень, які знаходяться у закритих через карантин будівлях, та тих, які майже не мають клієнтів.

Про це сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Кількість клієнтів у відділеннях скоротилась у рази. Деякі банки вже дослухались до рекомендацій НБУ - дозволяють вхід тільки у захисних масках та перевіряють температуру відвідувачам. «Опорні» відділення банків працюють. Призупинена робота лише відділень у закритих через карантин будівлях, та тих, які майже не мають клієнтів. Близько 75% всієї філіальної мережі банків продовжує працювати", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: НБУ відклав введення нових вимог до банків

У Нацбанку наголосили, що банкомати достатньо поповнені готівкою. Проблем з роботою немає, а ліквідності достатньо.