Нацбанк провів другу операцію з обміну готівкового долару на безготівковий

Національний банк України 30 березня 2020 року провів другу операцію з обміну готівкового долару на безготівковий. Запропоновані банкам 180 млн дол. США готівкою були повністю викуплені.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Сьогодні Національний банк провів другу операцію з обміну готівкового долару на безготівковий. Ми запропонували банкам 180 млн дол. США готівкою. Фактично всю суму вони повністю викупили. Цього разу в цій операції взяли участь 12 з 14 системно важливих банків, в яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення. Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що на цьому тижні планують ще одну операцію з обміну готівкового долару, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу. Тож незабаром проблема має бути вирішена.

"Водночас, як і раніше, радимо громадянам купувати та продавати валюту не в обмінниках, а в онлайн-додатках банків. Це сучасно і безпечно", - підкреслили в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, першу таку операцію з американською валютою Нацбанк провів минулого тижня на суму 130 млн дол. США. Тоді банки викупили увесь запропонований обсяг готівки.

Нацбанком також було проведено дві операції з обміну готівкового євро на безготівковий, втім попит на цю валюту був значно нижчим за пропозицію і банки купили лише 42,2 млн євро з 300 млн євро, які пропонувалися.